Західні військові аналітики кажуть, що президент Росії може обмірковувати широкий спектр сценаріїв – від прицільних ракетних ударів до обмеженого вторгнення зі сходу чи півдня країни і навіть ведення кібервійни.

Про це пише газета Financial Times.

Путін попередив, що має всі види сценаріїв, якщо його вимоги щодо України та дій НАТО на східному кордоні Альянсу не будуть виконані.

За словами офіційних осіб США та Євросоюзу, Путін ще не ухвалив остаточного рішення щодо України. Вони наголосили, що нарощування військ вздовж кордону може має на меті отримання дипломатичних поступок від президента США Джо Байдена.

– У Путіна найкращий послужний список у використанні сили для досягнення політичних цілей, ніж у будь-якого лідера. Скільки наступів він має провести в Україні, щоб люди зрозуміли, що він не блефує? – сказав Майкл Кофман, старший науковий співробітник CNA, некомерційної організації, що вивчає політику США.

Дара Массіко, старша політична дослідниця з американського аналітичного центру Rand Corporation, вважає, що Росія може завдати цілеспрямованих повітряних ударів на лінії фронту: військових об’єктах та критично важливій ​​інфраструктурі.

– Хоча російські військово-повітряні сили не боролися з ворожою протиповітряною обороною з часів війни в Грузії (2008 р.), є багато крилатих та балістичних ракет, які можуть застосувати або з Чорного моря, або з території Росії, – сказала Массіко.

За її словами, для потенційного удару можуть використовуватися авіаційні ракети, а також важка артилерія та реактивні піхотні вогнемети дальньої дії.

На думку Дари Массіко, це військове озброєння може завдати значної шкоди українським військам.

Financial Times зазначає, що військова перевага Росії дозволила б їй за кілька тижнів здолати українську армію, завдавши ударів по кількох напрямках, зокрема з боку Білорусі та Чорного моря.

Крім того, повномасштабне вторгнення дозволить Росії захопити ділянки території, які можуть бути використані для контрнаступу на Донбасі.

Джерело: Financial Times