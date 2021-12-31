Через помилку Саудівської Аравії: в Ємені вбито понад 10 військових

У п’ятницю, 31 грудня, в Ємені загинули 12 військовослужбовців після того, як військова коаліція, яку очолює Саудівська Аравія, помилково завдала авіаудару по табору проурядових сил.

Атаку було здійснено в єменській провінції Шабва.

Мінімум вісім осіб внаслідок авіаудару отримали поранення різного ступеня важкості. За попередніми даними, через влучання ракети згоріли вщент три військові машини.

За словами очевидців, частина військових, які загинули внаслідок удару, була озброєна автоматами.

Під час громадянської війни, яка триває з 2014 року, неодноразово траплялося таке, що єменців убивали власні союзники, коли завдавали ударів по хуситах.

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Бойові зіткнення спричинили серйозну гуманітарну кризу. Ситуація погіршилася останнім часом. Саудівська Аравія майже щотижня повідомляє про те, що перехопила ракети, які було запущено хуситами, а також про спроби авіаударів по стратегічних містах.