Президент США Джо Байден та президент Росії Володимир Путін у четвер говорили протягом 50 хвилин. У Білому домі розмову схарактеризували як серйозну та предметну.

Телефонна розмова Джо Байдена та Володимира Путіна закладає основу для переговорів на тему безпеки, запланованих на 10 січня 2022 року. Після цього відбудеться засідання ради Росія-НАТО 12 січня та за його підсумками – Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) 13 січня.

Байден у розмові з Путіним прокладає два шляхи виходу з української кризи – Axios

Один із них – це шлях дипломатії, що веде до деескалації, а другий – шлях, більш орієнтований на стримування, включно з санкціями та посиленням активності НАТО у східних країнах-членах Альянсу, якщо Росія вдереться до України.

– Обидва президенти визнали, що будуть сфери, в яких ми зможемо досягти значного прогресу, а також сфери, де згода може виявитися неможливою. Майбутні переговори (10 січня – Ред.) точніше визначать контури кожної з цих категорій, – сказав представник Білого дому.

Щодо Росії, то Кремль у своєму звіті заявив, що Путін задоволений конструктивною розмовою, але попередив Байдена, що серйозні санкції будуть колосальною помилкою, яка може призвести до цілковитого розриву відносин.

Кремль наголосив, що Путін досягає конкретних гарантій безпеки для Росії на майбутніх переговорах, і що їхній успіх може стати запорукою нормалізації американсько-російських відносин.

Байден підштовхує Путіна до деескалації в Україні вдруге за місяць – CNN

50-хвилинна телефонна розмова не привела до серйозних проривів щодо української кризи, заявили за підсумками офіційні особи США та Росії.

Востаннє Байден та Путін розмовляли 7 грудня. Тоді відеоконференція закінчилася обіцянкою відновити дипломатичні переговори між двома країнами, але жодних ознак того, що Росія готується до деескалації, не було.

CNN зазначає, що президент США Джо Байден вказав Путіну два шляхи вирішення нинішньої ситуації. Це дипломатичний шлях до деескалації та стримування за допомогою економічних санкцій, посилення присутності військ США на східному фланзі НАТО та збільшення допомоги Україні.

Від дій Росії залежатиме, який шлях буде обрано.

У Кремлі застерегли від посилення санкцій, назвавши це колосальною помилкою.

– За останні 30 років було зроблено багато таких помилок. І бажано не повторювати їх знову, – сказав помічник президента Росії Юрій Ушаков.

Путін сказав Байдену, що нові санкції можуть зашкодити відносинам – BBC

Президент РФ Володимир Путін попередив американського президента Джо Байдена, що запровадження нових санкцій щодо Росії може призвести до цілковитого розриву відносин.

Тим часом Байден сказав Путіну, що США та їхні союзники рішуче дадуть відповідь на будь-яке вторгнення в Україну.

Друга розмова Байдена та Путіна за місяць знаменує ще одну спробу знизити напруженість навколо східного кордону України, куди, за словами українських офіційних осіб, спрямували понад 100 тисяч російських військовослужбовців.

Росія заперечує, що планує вторгнення в Україну, і заявляє, що війська перебувають там для навчань. Путін каже, що має право вільно переміщати свої війська своєю ж територією.

Байден і Путін обмінюються попередженнями на тлі напруженості, що зростає довкола України – The Guardian

Президент США Джо Байден та російський колега Володимир Путін обмінялися попередженнями. На думку урядів двох держав, 50-хвилинна телефонна розмова мало допомогла у зниженні політичної температури.

Росія сполошила США та їхніх союзників, зосередивши десятки тисяч військовослужбовців біля свого кордону з Україною за останні два місяці.

– Президент Байден закликав Росію зменшити напруженість у відносинах з Україною. Він ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати, їхні союзники та партнери дадуть відповідь рішуче, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну, — заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

The Guardian також описує два шляхи, які Байден назвав Путіну: один шлях дипломатії та деескалації, інший – стримування, зокрема серйозні економічні витрати та наслідки.

Путін попереджає Байдена про повний розрив відносин між США та Росією через Україну – The New York Times

Президент Володимир Путін попередив президента США Байдена, що будь-які економічні санкції, запроваджені щодо Росії, можуть призвести до повного розриву відносин між двома ядерними наддержавами.

Байден дав зрозуміти, що Сполучені Штати, їхні союзники та партнери відповідатимуть рішуче, якщо Росія й вирішить вдертися до України.

Під час розмови Путін неодноразово звинувачував США та країни НАТО у розміщенні наступального озброєння поблизу кордонів Росії, що створює загрозу безпеці для РФ.

Це звинувачення, яке російські офіційні особи неодноразово висували останнім часом, спочатку дуже дивувало американських чиновників. Здавалося, що Росія могла мати на увазі протитанкову зброю Javelin та інше озброєння, які США надали Україні.

Але тепер стає очевидно, що Кремль має на увазі ядерну та неядерну зброю, зокрема ядерні ракети середньої дальності, заборонені договором РСМД (ракети середньої та малої дальності – Ред.), і який Москва порушувала протягом кількох років, а президент США Дональд Трамп вирішив вийти з нього.

Путін передав Байдену очікування Москви від майбутніх переговорів 10 січня.

Юрій Ушаков, радник Путіна із зовнішньої політики, заявив, що заплановані на 10 січня переговори сприятимуть розробці юридично сформульованих гарантій безпеки для Росії.

А ще Джо Байден під час розмови з Путіним неодноразово наголошував, що неможливо виграти ядерну війну.

Фото: White House