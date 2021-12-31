Колишня очільниця Південної Кореї Пак Кин Хє звільнена з в’язниці у п’ятницю, 31 грудня. В ув’язнені вона провела майже п’ять років.

Напередодні Пак Кин Хє включили до списку з понад 3 тис. одержувачів помилування, яких південнокорейська влада планувала звільнити напередодні Нового року.

Former South Korean President Park Geun-hye is released from prison nearly five years after being convicted of corruption pic.twitter.com/e9Gfu2Qltv — TRT World Now (@TRTWorldNow) December 31, 2021

Чинний президент Південної Кореї Мун Чже Ін помилував її 24 грудня. Він зазначив, що у Пак погіршилося здоров’я та висловив надію, що її звільнення сприятиме національній єдності.

Від минулого місяця Пак перебувала у шпиталі Сеула, де проходила лікування. Вона не коментувала своє помилування, але її адвокат сказав, що Пак принесла вибачення за те, що викликала занепокоєння громадськості, і подякувала Мун за “важке рішення”.

69-річна Пак була першим демократично обраним президентом країни. Її усунули від влади через звинувачення у корупції у 2017 році. Скандал також призвів до ув’язнення керівників двох конгломератів Samsung і Lotte.

У січні Верховний суд Південної Кореї підтримав 20-річний вирок Пак після того, як вона була визнана винною у змові з подругою, отриманні хабарів у розмірі близько 7 млрд вон кожною з них від корпорацій Samsung і Lotte, а також вимаганні хабара у розмірі 8,9 млрд вон від корпорації SK.

Джерело: Al Jazeera