Колишня очільниця Південної Кореї Пак Кин Хє звільнена з в’язниці у п’ятницю, 31 грудня. В ув’язнені вона провела майже п’ять років.

Напередодні Пак Кин Хє включили до списку з понад 3 тис. одержувачів помилування, яких південнокорейська влада планувала звільнити напередодні Нового року.

Former South Korean President Park Geun-hye is released from prison nearly five years after being convicted of corruption pic.twitter.com/e9Gfu2Qltv

