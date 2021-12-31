Німеччина закриває більшу частину атомних електростанцій

Німеччина напередодні Нового року закриває половину своїх атомних електростанцій у межах кліматичної угоди.

Щонайменше шість станцій АЕС мають бути закриті у п’ятницю, 31 грудня, оскільки ФРН переходитиме на інші джерела енергії.

Ще у 2002 році Герхард Шредер, який був на той момент канцлером Німеччини, повідомив про відмову своєї країни від атомної енергії.

Його наступниця Ангела Меркель була проти цього плану в такі короткі терміни. Вона вирішила, що Німеччина виконає відповідну програму до 2022 року. Проте навіть сьогодні не всі електростанції та політики згодні з такою думкою.

Виправданням такого кроку вважався той факт, що АЕС нібито виробляють не так багато вуглекислого газу, щоб той шкодив екології.

Незважаючи на це, новий уряд, який очолює Олаф Шольц, що прийшов до влади наприкінці 2021 року, вирішив, що потрібно дотримуватися початкового плану, затвердженого ФРН. Німеччина зобов’язалася повністю відмовитись від використання вугілля до 2030 року.