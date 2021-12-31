Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ / Світові новини

Німеччина закриває більшу частину атомних електростанцій

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
атомна електростанція

Німеччина напередодні Нового року закриває половину своїх атомних електростанцій у межах кліматичної угоди.

Щонайменше шість станцій АЕС мають бути закриті у п’ятницю, 31 грудня, оскільки ФРН переходитиме на інші джерела енергії.

Ще у 2002 році Герхард Шредер, який був на той момент канцлером Німеччини, повідомив про відмову своєї країни від атомної енергії.

Його наступниця Ангела Меркель була проти цього плану в такі короткі терміни. Вона вирішила, що Німеччина виконає відповідну програму до 2022 року. Проте навіть сьогодні не всі електростанції та політики згодні з такою думкою.

Виправданням такого кроку вважався той факт, що АЕС нібито виробляють не так багато вуглекислого газу, щоб той шкодив екології.

Читайте
У 2021 році світ зазнав руйнівних наслідків від зміни клімату - чи є вихід

Незважаючи на це, новий уряд, який очолює Олаф Шольц, що прийшов до влади наприкінці 2021 року, вирішив, що потрібно дотримуватися початкового плану, затвердженого ФРН. Німеччина зобов’язалася повністю відмовитись від використання вугілля до 2030 року.

Джерело: AP

Фото: Pexels

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка