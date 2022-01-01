Новий рік у Дубаї: оприлюднено яскраве відео

У Дубаї зустріли Новий 2022 рік розкішним салютом.

Відповідне відео оприлюднили у соціальній мережі Twitter.

Зокрема, на ролику показано надвисокий хмарочос у Дубаї, висота якого складає 828 метрів під назвою Бурдж-Халіфа.

Судячи з відео, салют там влаштували розкішний – від вежі на всі боки розлітаються яскраві вогні в різний час й з різною періодичністю.

Кольори вогнів чергуються від білих до червоних залежно від залпу. Відео було оприлюднено одразу після опівночі за місцевим часом.

Happy new year 2022

Dubai burj Khalifa pic.twitter.com/8MGlY1Nfiv — Mohammad ishaq (@mohammadeishaq) December 31, 2021





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Нагадаємо, раніше експерти розповіли, що на ранок після зустрічі Нового року можна від похмілля зробити спеціальну солянку.

Рецепт блюда надала ведуча шоу Ревізори на порозі Ганна Жижа.

За її словами, ця страва врятує від неприємного відчуття в животі та додасть сили на ранок після гучної вечірки.