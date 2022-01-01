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Новий рік у Дубаї: оприлюднено яскраве відео

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Ялинка

У Дубаї зустріли Новий 2022 рік розкішним салютом.

Відповідне відео оприлюднили у соціальній мережі Twitter.

Зокрема, на ролику показано надвисокий хмарочос у Дубаї, висота якого складає 828 метрів під назвою Бурдж-Халіфа.

Судячи з відео, салют там влаштували розкішний – від вежі на всі боки розлітаються яскраві вогні в різний час й з різною періодичністю.

Кольори вогнів чергуються від білих до червоних залежно від залпу. Відео було оприлюднено одразу після опівночі за місцевим часом.


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Нагадаємо, раніше експерти розповіли, що на ранок після зустрічі Нового року можна від похмілля зробити спеціальну солянку.

Рецепт блюда надала ведуча шоу Ревізори на порозі Ганна Жижа.

За її словами, ця страва врятує від неприємного відчуття в животі та додасть сили на ранок після гучної вечірки.

Фото: Pixabay

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