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Порушив традицію: Папа Римський скасував візит до вертепу на головній площі Ватикану

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Порушив традицію: Папа Римський скасував візит до вертепу на головній площі Ватикану

Папа Франциск офіційно скасував свій традиційни візит до площі Святого Петра. Щороку там встановлюють сцену, присвячену біблійній історії Різдва та народженню Ісуса Христа.

Рішення папи обумовлене тим, що він виступив проти великих натовпів на тлі спалаху коронавірусу в Італії.

Франциск продовжить свою вечірню 31 грудня у найбільшому історичному християнському соборі Святого Петра, після чого відслужить новорічну месу.

Окрім Ватикану, десятки великих міст Італії відмовилися від гучних святкувань Нового року та дотримуються суворих обмежувальних заходів.

Вчора, 30 грудня, в Італії вперше з початку пандемії виявили понад 100 тис. випадків коронавірусу. За даними ВООЗ, середина грудня була найбільш критичною для італійської системи охорони здоров’я.

В останній день 2021 року Італія перебуває на другому місці у Європі за кількістю випадків захворювання на Covid-19.

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Джерело: The Hill

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