30 грудня відбулася телефонна розмова президента США Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна. Вона тривала 50 хвилин.

Це вже друга розмова лідерів за останній місяць. Минулого разу вони спілкувалися 7 грудня. Однією з тем для обговорення знову була Україна.

Так, у Білому домі заявили, що Джо Байден чітко дав зрозуміти: у разі вторгнення Росії в Україну від Сполучених Штатів, союзників та партнерів буде рішуча відповідь. Тому він закликав до деескалації ситуації і зменшення напруженості довкола України.

Крім того, президент США підтримав дипломатичні переговори, які відбудуться на початку наступного року на рівні ради НАТО-Росія та в Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Але він наголосив, що істотного прогресу в межах цих діалогів можна досягти лише за умови деескалації конфлікту.

У Білому домі запевнили, що США продовжать уважно стежити переміщенням та нарощуванням російських військ на кордонах з Україною і готуватимуться до будь-якого рішення, яке ухвалить президент Російської Федерації Володимир Путін.

Крім того, США мають чітку позицію щодо членства України у НАТО, тому переконані, що відповідне рішення мають ухвалювати держави-члени Північноатлантичного альянсу і країни, які хочуть вступити до Альянсу.

Також у Білому домі заявили, що Джо Байден озвучив Володимиру Путіну два підходи США до Росії. Вони залежатимуть від подальших дій РФ щодо України.

– Перший – це шлях дипломатії, що веде до деескалації ситуації. Інший шлях більше спрямований на стримування, включаючи серйозні витрати і наслідки, якщо Росія вибере варіант вторгнення в Україну, – повідомив під час брифінгу високопоставлений чиновник у Білому домі.

Цю ж інформацію підвтердили у Кремлі. Помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив:

– Байден згадав, що у разі продовження ескалації вздовж українського кордону західні країни запровадять масштабні санкції, які стосуватимуться економічної, фінансової та у військової сфер.

Володимир Путін відповів, що безпрецедентні санкції щодо Росії можуть призвести до повного розриву відносин із Заходом. Він назвав такі дії були помилкою.

Крім того, у Кремлі заявили, що Джо Байден наголосив на неприпустимості початку ядерної війни і повідомив про відсутність намірів розміщувати на території України ударне наступальне озброєння.

Також помічник президента РФ додав, що глави держав домовилися продовжити діалог після Нового року. За його словами, вони підтримуватимуть контакти на рівні адміністрацій.

А у Білому домі зазаначили, що розмова Джо Байдена і Володимира Путіна загалом була серйозною і ґрунтовною.

Джерело: Білий дім