Сполучені Штати Америки продовжуватимуть уважно стежити переміщенням та нарощуванням російських військ на кордонах біля території України.

У Білому домі заявили, що США готуватимуться до будь-якого рішення, яке ухвалить президент Російської Федерації Володимир Путін.

Крім того, Америка має чітку позицію щодо членства України у НАТО. Білий дім переконаний, що відповідне рішення мають ухвалювати держави-члени Північноатлантичного альянсу.

Розмова Байдена та Путіна

Представник адміністрації Байдена заявив, що телефонна розмова президента США з Путіним була серйозною та предметною.

Байден розповів про два підходи США, які залежатимуть від дій Російської Федерації у майбутньому. Перший – шлях дипломатії, який веде до деескалації ситуації на кордонах України.

Другий – метод стримування, якщо Росія продовжуватиме вторгнення в Україну. Байден попередив Путіна про серйозні витрати та наслідки, якщо РФ піде цим шляхом.

Серед них – значні економічні витрати, коригування та збільшення позиції сил НАТО серед країн-членів Альянсу, додаткова допомога Україні для подальшого захисту власної території.