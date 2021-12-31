Столтенберг обговорив з Блінкеном концентрацію військ РФ вздовж кордону України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні Нового року зателефонував державному секретареві Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкену.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

За словами Столтенберга, він обговорив із Блінкеном агресію Росії щодо України.

– Поговорив із держсекретарем Блінкеном про концентрацію сил РФ уздовж українського кордону, – повідомив генсек НАТО.

Столтенберг зазначив, що це питання буде порушено під час наради між Росією та НАТО, яка відбудеться 12 січня.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін та президент США Джо Байден провели телефонні перемовини.

Голова Білого дому дав чітко зрозуміти, що Вашингтон піде на рішучий крок у тому випадку, якщо Росія вторгнеться в Україну.

Згідно з комюніке, Байден закликав співрозмовника до деескалації ситуації та зменшення напруженості навколо України.

Джерело: Twitter Єнса Столтенберга