У Новій Зеландії жінка-маорі стала першою телеведучою з тату на обличчі

Журналістка Оріні Кайпара, яка є представниця корінного народу Маорі, увійшла в історію Нової Зелендії.

Вона стала першою людиною з татуюванням на обличчі, котра вела новинну програму у прайм-таймі на національному телебаченні.

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Кайпара потрапила на шпальти світових газет після того, як провела свою першу програму у праймі для Newshub на телеканалі Three. Багато людей відзначають цей етап, як перемогу для представництва Маорі.

— Я була справді схвильована. Я була над місяцем. Це велика честь. Я не знаю, як впоратися з емоціями, — описала Кайпара в коментарі CNN момент, коли дізналася, що буде висвітлювати прайм-тайм.

Журналістці довелося екстрено замінити постійну ведучу програми через хворобу. На самому каналі зазначили, що тепер вона стала знаменитістю.

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Татуювання на обличчі Кайпара набила ще у 2019 році. За її словами, це було особистим рішенням, яке вона прийняла з обґрунтованих причин, щоб нагадати їй самій про її силу та ідентичність як жінки маорі.

— Коли я сумніваюся в собі і бачу своє відображення в дзеркалі, я дивлюся не просто на себе. Я дивлюся на свою бабусю, мою матір, своїх дочок і тих, які прийдуть за мною, а також на всіх інших жінок, дівчат маорі. Це надає мені сили, – сказав Кайпара CNN.

Тоді вона не планувала працювати на телебаченні як ведуча прямих ефірів. У 2021-му вона влаштувалась на місцевий канал Newshub Live.

За традицією Маорі, який є корінним народом нинішньої Нової Зеландії, на підборідді та обличчі у жінок наносяться знаки відомі як moko kauae, тоді як у чоловіків вони покривають більшу частину обличчя і відомі як mataora.

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Фото: Oriini Kaipara