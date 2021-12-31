Венеційська комісія повторно розкритикувала російський закон про “іноземних агентів” у контексті ліквідації Міжнародного Меморіалу та правозахисного центру Меморіал.

У своїй заяві комісія нагадала, що Міжнародний Меморіал є однією з найвідоміших організацій громадянського суспільства, що займаються захистом прав людини в Росії.

У Венеційській комісії вказали, що закриття НУО було здійснене на вимогу Генпрокуратури РФ відповідно до законодавства про іноагентів та небажану активність іноземних та міжнародних неурядових організацій.

Венеційська комісія раніше на запит Парламентської асамблеї Ради Європи оцінила сумісність законодавства щодо НУО, позначених як іноземні агенти, і розкритикувала його.

Комісія критикувала, зокрема, положення про санкції та ліквідацію, нагадуючи, що будь-яка санкція має бути пропорційною правопорушенню, а покарання у вигляді ліквідації неурядової організації має бути зарезервоване лише як крайній захід для надзвичайних випадків серйозних порушень, які загрожують демократії.

– Прості адміністративні порушення, навіть якщо вони повторюються, не є пропорційною підставою для ліквідації НУО, – заявили у комісії.

Також там висловили глибоку стурбованість тим, що “це законодавство дозволяє владі здійснювати значний контроль за діяльністю та існуванням асоціацій, а також за участю окремих осіб у громадському житті”.

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Верховний суд Росії вніс правозахисний центр Меморіал та міжнародний центр Меморіал до реєстру іноземних агентів. Таким чином, російська влада прийняла рішення про ліквідацію найбільш авторитетної правозахисної організації в Росії.

Меморіал працював над відродженням пам’яті мільйонів людей, страчених, ув’язнених або переслідуваних за радянських часів.