Шведська компанія IKEA, що випускає меблі та товари для дому, у 2022 році підніме ціни на 9% на свою продукцію у всьому світі.

Про це повідомили у компанії INGKA Group, що володіє мережею магазинів IKEA.

— На жаль, зараз, вперше відтоді, як вищі витрати почали впливати на світову економіку, ми повинні перекласти частину цих збільшених витрат на наших покупців, – сказав менеджер роздрібного продажу компанії Толга Онджю.

Приріст цін становитиме близько 9% залежно від рівня інфляції у тій чи іншій країні.

Компанія заявила, що як і раніше зіштовхується з транспортними та сировинними обмеженнями, а найбільше зростання витрат від цього відчувається в Північній Америці та Європі.

Про підвищення цін на товари в IKEA через проблеми з ланцюжками постачання та зростання вартості сировини раніше повідомляло видання Financial Times.

За словами фінансового директора IKEA Мартіна ван Дама, зростання цін було неминучим через дефіцит, що виник на тлі збоїв поставок.

Джерело: INGKA Group