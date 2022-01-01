Цьогоріч Україна, крім запланованих $300 млн, очікує на іншу допомогу від США

Посол України у США Оксана Маркарова розповіла про пряму допомогу, яку нададуть Штати через свій бюджет, окрім запланованих $300 млн.

– Компонент, який може йти на летальну оборону зброю, теж збільшений. Це та сума, яка закладається на рік, і по якій наші оборонні відомства співпрацюють один з одним, визначають, що саме буде входити в цю частину, – сказала Оксана Маркарова.

Вона додала, що іншою частиною взаємодії США і України є активізація у сфері військово-технічного співробітництва. Ця друга частина допомоги містить озброєння, Джавеліни та інше.

– Щось таке, про що не можна говорити. Але ми будемо дуже намагатися, щоб розширювався перелік тієї захисної зброї, яку ми можемо отримати

Очільниця посольства України в США Оксана Маркарова додала, що є ще два шляхи співпраці зі США.

– І він вже був використаний (під час візиту в минулому році було показано, як це швидко може бути), коли президент США своїм указом виділяє додаткову допомогу. Це додатково до тих коштів, які закладені в бюджеті, – зауважила Маркарова.

Днями віце-президент США Камала Гарріс заявила, що Вашингтон запровадить небачені досі санкції проти Росії в разі її вторгнення в Україну. Вона наголосила, що Кремлю пояснюють наслідки можливої нової агресії.

Схожі заяви раніше робив і американський лідер Джо Байден. Він попереджав Володимира Путіна про руйнівні економічні та іміджеві наслідки для Росії в разі нападу на Україну.

У Євросоюзі також попередили Кремль про масштабні санкції. За словами голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, вони вже підготовлені.