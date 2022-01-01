Франція забороняє пластикове пакування для фруктів та овочів

З Нового року у Франції набуває чинності новий закон, який забороняє пластикове пакування для більшості фруктів та овочів.

Огірки, лимони та апельсини – загалом 30 сортів – не можна більше упаковувати у поліетилен.

Більше пакування, а також нарізані або перероблені фрукти не будуть оподатковувати.

Президент Еммануель Макрон назвав заборону справжньою революцією і сказав, що новий закон демонструє відданість Франції повній відмові від використання одноразового пластику до 2040 року.

За статистикою, більше третини фруктів та овочів у Франції продається у пластиковому пакуванні. В уряді вважають, що заборона може зменшити використання одноразового пластику на мільярд одиниць щорічно.

Заборона є частиною багаторічної програми, запровадженої урядом Макрона, яка сприятиме поступовому скороченню споживання пластмас у багатьох галузях.

З 2021 року в країні заборонено пластикові соломинки, стаканчики та столові прилади, а також коробки з полістиролу.

А пізніше у 2022 році у громадських місцях будуть встановлені фонтани з водою, щоб скоротити використання пластикових пляшок. Друковану продукцію ЗМІ також доставлятимуть без пластикового пакування, а ресторани швидкого харчування більше не зможуть пропонувати безплатні пластикові іграшки.

Проте експерти висловлюють занепокоєння щодо швидкого запровадження нової заборони.

Філіп Бінар з Європейської асоціації свіжих продуктів заявив, що заборона пластикового пакування для більшості фруктів та овочів у такі короткі терміни не дозволяє своєчасно тестувати та впроваджувати альтернативи, а також використовувати запаси вже наявного пакування.

Раніше Іспанія оголосила, що запровадить заборону на продаж фруктів та овочів у пластиковому пакуванні з 2023 року, щоб бізнес міг знайти альтернативні рішення.