Ірландська мова отримала повноцінний статус офіційної мови ЄС

1 січня 2022 року ірландська мова отримала повноправний статус офіційної мови Європейського Союзу.

З цього дня всі документи ЄС мають перекладатися ірландською, а також цю мову можна буде використовувати при спілкуванні в рамках європейських інституцій, повідомляє уряд країни.

Ірландська отримала відповідний статус ще у 2007 році, проте тоді через брак перекладачів та технічних засобів цією мовою перекладалася лише частина документації.

На думку уряду Ірландії, такий крок підвищить популярність мови та розширить можливість для працевлаштування її носіїв у Євросоюзі.

На сьогоднішній день у різних структурах ЄС вже працюють понад 170 перекладачів, які вже перекладають ірландських законів мовами Євросоюзу та навпаки. У найближчому майбутньому їх кількість має зрости до 200 осіб.

У Європейському Союзі 24 офіційні мови, проте найчастіше використовуються три: англійська, французька та німецька.

Читайте В Україні відкрили посольство Ірландії

За даними перепису населення 2016 року, в Ірландії рідною мовою володіє лише десята частина населення – близько 1,8 млн осіб, але у повсякденному житті нею користуються лише близько 70 тис. При цьому кількість носіїв мови постійно зменшується рік у рік.

Місцевий уряд розробив ряд заходів щодо популяризації мови: зокрема, він є обов’язковим для навчання у школі, а в районах компактного проживання носіїв – гелтахтів – працює особливий законодавчий статус.

При цьому в Ірландії англійська мова також має офіційний статус, і саме вона є основною у побутовому спілкуванні.