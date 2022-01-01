Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ / Світові новини

Папа Римський назвав насильство проти жінок образою Бога

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Папа Римський Франциск

Папа Римський Франциск закликав у 2022 році захистити жінок та визнав насильство проти них образою Бога.

Про це понтифік заявив на своїй першій проповіді у Новому році.

– Церква – це мати, церква – це жінка. І оскільки матері дарують життя, а жінки зберігають мир, давайте все докладатимемо більше зусиль для покращення становища матерів та захисту жінок. Скільки насильства спрямоване проти жінок! Досить, – сказав Папа Римський.

Він також назвав насильство над жінками образою Бога.

Глава католицької церкви також закликав покласти край насильству в будь-якому його прояві та прагнути миру на планеті.

Читайте
Папа Франциск вперше призначив жінку на високу посаду у Ватикані

Нагадаємо, наприкінці минулого року Папа Франциск засудив домашнє насильство над жінками як майже сатанинське.

Про це глава католицької церкви заявив під час програми, яка транслювалася в італійській мережі TG5 у неділю.

Він розмовляв із групою з чотирьох людей зі складною обстановкою, зокрема з жертвою домашнього насильства. Понтифік скаржився на величезну кількість жінок, яких б’ють і над якими знущаються у власних будинках.

Джерело: AFP

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка