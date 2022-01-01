Папа Римський назвав насильство проти жінок образою Бога

Папа Римський Франциск закликав у 2022 році захистити жінок та визнав насильство проти них образою Бога.
Про це понтифік заявив на своїй першій проповіді у Новому році.
– Церква – це мати, церква – це жінка. І оскільки матері дарують життя, а жінки зберігають мир, давайте все докладатимемо більше зусиль для покращення становища матерів та захисту жінок. Скільки насильства спрямоване проти жінок! Досить, – сказав Папа Римський.
Він також назвав насильство над жінками образою Бога.
Глава католицької церкви також закликав покласти край насильству в будь-якому його прояві та прагнути миру на планеті.
Нагадаємо, наприкінці минулого року Папа Франциск засудив домашнє насильство над жінками як майже сатанинське.
Про це глава католицької церкви заявив під час програми, яка транслювалася в італійській мережі TG5 у неділю.
Він розмовляв із групою з чотирьох людей зі складною обстановкою, зокрема з жертвою домашнього насильства. Понтифік скаржився на величезну кількість жінок, яких б’ють і над якими знущаються у власних будинках.