Папа Римський назвав насильство проти жінок образою Бога

Папа Римський Франциск закликав у 2022 році захистити жінок та визнав насильство проти них образою Бога.

Про це понтифік заявив на своїй першій проповіді у Новому році.

– Церква – це мати, церква – це жінка. І оскільки матері дарують життя, а жінки зберігають мир, давайте все докладатимемо більше зусиль для покращення становища матерів та захисту жінок. Скільки насильства спрямоване проти жінок! Досить, – сказав Папа Римський.

Він також назвав насильство над жінками образою Бога.

Глава католицької церкви також закликав покласти край насильству в будь-якому його прояві та прагнути миру на планеті.

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Нагадаємо, наприкінці минулого року Папа Франциск засудив домашнє насильство над жінками як майже сатанинське.

Про це глава католицької церкви заявив під час програми, яка транслювалася в італійській мережі TG5 у неділю.

Він розмовляв із групою з чотирьох людей зі складною обстановкою, зокрема з жертвою домашнього насильства. Понтифік скаржився на величезну кількість жінок, яких б’ють і над якими знущаються у власних будинках.