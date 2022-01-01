Від сьогодні Німеччина стала головуючою країною у G7

Після Британії Німеччина з 1 січня 2022 року на 365 днів стала головуючою країною Великої сімки (G7), куди, окрім неї, входять Франція, Італія, Японія, Канада, Британія та США.

Німеччина як головуюча країна буде приймати щорічний саміт лідерів країн G7, що відбудеться влітку, 26-28 червня, у баварських Альпах у замку Ельмау, як і під час попереднього головування Німеччини у 2015 році.

– Ми зробимо якнайбільше під час нашого головування, аби забезпечити лідерську роль цих країн у питаннях кліматичної нейтральності та справедливості у світі, – зазначив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

У 2023 році головування у G7 перейде до Японії.

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила під час зустрічі глав МЗС Великої сімки, що союзні демократичні країни мають відмовитись від російського газу.