Загрози ХАМАС не є актуальними: Ізраїль завдав удару по сектору Газа у відповідь на обстріл

Рано вранці, 2 січня, Армія оборони Ізраїлю завдала удару по об’єктах терористичної організації ХАМАС у секторі Газа.

Інформацію про це підтвердила прес-служба ЦАХАЛ та прем’єр-міністр країни Нафталі Беннет.

Атаку було здійснено після того, як ХАМАС застосував переносний зенітний ракетний комплекс проти гелікоптерів ізраїльських військових. ЦАХАЛ використовував літаки, вертольоти та танки, щоб атакувати цілі супротивника в Хан-Юніс.

“شبان لم ترعبهم صواريخ الاحتلال”#فيديو من الغارات الاسرائيلية الأخيرة على موقع للمقاومة غرب خانيونس pic.twitter.com/1MjLiJr0NU — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 1, 2022

За словами Беннета, завдано удару по комплексах терористичної організації з виробництва ракет, які, як правило, використовуються для обстрілів території Ізраїлю.

– Крім того, ЦАХАЛ атакував низку позицій ХАМАС на кордоні із сектором Газа, – повідомив глава ізраїльського уряду.

За його словами, атака бійців Армії оборони Ізраїлю також стала відповіддю на ракетний обстріл узбережжя Середземного моря, який було здійснено напередодні. Тоді в море впало дві ракети.

סרטון מתקיפות צה”ל הלילה ברצועת עזה: pic.twitter.com/YsSqev18RY — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 2, 2022

Беннет також наголосив, що загрози з боку терористичної організації не є актуальними. Він поклав відповідальність на ХАМАС за всі атаки, що було скоєно проти ізраїльтян.

Джерело: Facebook прем’єр-міністра Ізраілю