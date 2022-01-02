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Загрози ХАМАС не є актуальними: Ізраїль завдав удару по сектору Газа у відповідь на обстріл

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
сектор Гази

Рано вранці, 2 січня, Армія оборони Ізраїлю завдала удару по об’єктах терористичної організації ХАМАС у секторі Газа.

Інформацію про це підтвердила прес-служба ЦАХАЛ та прем’єр-міністр країни Нафталі Беннет.

Атаку було здійснено після того, як ХАМАС застосував переносний зенітний ракетний комплекс проти гелікоптерів ізраїльських військових. ЦАХАЛ використовував літаки, вертольоти та танки, щоб атакувати цілі супротивника в Хан-Юніс.

За словами Беннета, завдано удару по комплексах терористичної організації з виробництва ракет, які, як правило, використовуються для обстрілів території Ізраїлю.

– Крім того, ЦАХАЛ атакував низку позицій ХАМАС на кордоні із сектором Газа, – повідомив глава ізраїльського уряду.

За його словами, атака бійців Армії оборони Ізраїлю також стала відповіддю на ракетний обстріл узбережжя Середземного моря, який було здійснено напередодні. Тоді в море впало дві ракети.

Беннет також наголосив, що загрози з боку терористичної організації не є актуальними. Він поклав відповідальність на ХАМАС за всі атаки, що було скоєно проти ізраїльтян.

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Джерело: Facebook прем’єр-міністра Ізраілю

Фото: Getty Images

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