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Екстрадований у США росіянин може мати доступ до секретних операцій ГРУ

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Екстрадований у США росіянин може мати доступ до секретних операцій ГРУ

Російський бізнесмен Владислав Клюшин, виданий Швейцарією Сполученим Штатам Америки у справі із втручання у вибори, може мати доступ до секретної інформації російського ГРУ.

Таку інформацію публікує Bloomberg з посиланням на джерела, близькі до Кремля та військової розвідки РФ.

Зокрема, Клюшин нібито має відомості про злом серверів Демократичної партії США.

Крім того, повідомляється, що півтора роки тому Клюшин отримав від президента Росії Володимира Путіна орден Пошани, який перебуває у матеріалах суду Массачусетсу. Також до матеріалів справи прикріплено і знімки пропуску Клюшина до будівлі Міноборони РФ.

Бізнесмен також може мати доступ до інформації про секретні операції ГРУ, які російська спецслужба проводить за кордоном. Якщо чоловік погодиться співпрацювати зі слідством, може стати цінним джерелом даних для Вашингтону.

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У Кремлі та Білому Домі відповідну інформацію коментувати відмовилися.

У свою чергу, адвокат росіянина повідомив, що йому невідомо про документи, до яких міг би мати доступ його підзахисний.

Джерело: Bloomberg

Фото: Depositphotos

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