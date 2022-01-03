На кордоні між Польщею та Білоруссю сталася чергова провокація, під час якої польських прикордонників закидали камінням та гілками.

Про це поінформували в Прикордонній службі Польщі. Так, у неділю, 2 січня, відбулася чергова спроба силового перетину польського кордону.

Як розповіла речниця Прикордонної служби Анна Міхальська, інцидент стався близько 13.30 на ділянці кордону поблизу села Шудзялово.

На територію Польщі з Білорусі намагалися потрапити четверо людей.

– У цей час дві людини в цивільному, але в шапках із маркуванням, що нагадувало маркування білоруських служб, ножицями розрізали огорожу. Після цього почали кидати в польські патрулі каміння та гілки, – зазначила Міхальська.

Четверо чоловіків-нелегалів були затримані одразу після перетину польського кордону. Жоден із них не просив про міжнародну допомогу. Згодом їх доставили назад до кордону.

Міхальська уточнила, що пізніше польські прикордонники помітили на цій же ділянці білоруських солдатів, які перерізали огорожу. Неподалік ховалася група з приблизно 10 мігрантів. Всі вони пішли геть, коли помітили польський патруль.

Загалом протягом минулої доби польсько-білоруський кордон намагалися нелегально перетнути 16 осіб.

Wczoraj tj.02.01 gr.????????????????usiłowało nielegalnie przekroczyć 16 osób.

Na odcinku ochranianym przez #placówkaSG w Szudziałowie 4 cudzoziemców próbowało przedostać się na terytorium RP, podczas gdy 2 osoby w cywilnych ubraniach rzucały kamieniami i gałęziami w stronę polskich patroli. pic.twitter.com/tj4TNCmPFs — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) January 3, 2022

Як відомо, восени 2021 року ситуація на кордоні між Польщею та Білоруссю загострилася на фоні штучно створеної міграційної кризи. Протягом останніх місяців нелегальні мігранти неодноразово намагалися прорвати польський кордон.

У створенні кризи звинувачують режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Як нещодавно заявив президент Польщі Анджей Дуда, у цьому Лукашенку допомагає Росія.

Міграційну кризу розцінюють як метод тиску на Євросоюз.

Через це на початку грудня минулого року проти Білорусі запровадили санкції.

Джерело: Прикордонна служба Польщі, RMF24

Фото: Прикордонна служба Польщі