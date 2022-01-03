У Кабулі агенти афганської розвідки вилили у канал близько 3 тис. літрів спиртних напоїв. Бочки з лікером вилучили після трьох арештів, численних рейдів руху Талібан проти наркотиків та алкоголю в Афганістані.

За даними іноземних ЗМІ, спиртне вилили під час чергового рейду. Продаж та споживання алкоголю були заборонені для жителів Афганістану і до захоплення влади талібами, проте представники радикального руху почали застосувати більш суворі заходи.

د ا.ا.ا د استخباراتو لوی ریاست ځانګړې عملیاتي قطعې د یو لړ مؤثقو کشفي معلومات پر اساس د کابل ښار کارته چهار سیمه کې درې تنه شراب پلورونکي له شاوخوا درې زره لېتره شرابو/الکولو سره یو ځای ونیول.

نیول شوي شراب له منځه یوړل شول او شراب پلورونکي عدلي او قضايي ارګانونو ته وسپارل شول. pic.twitter.com/qD7D5ZIsuL — د استخباراتو لوی ریاست-GDI (@GDI1415) January 1, 2022

Після зміни влади влітку 2021 року Талібан в Афганістані збільшив частоту рейдів, зокрема, на наркозалежних.

Ситуація в Афганістані

Радикальний рух Талібан запровадив низку заборон після захоплення влади в Афганістані. Так, жінки не можуть подорожувати на відстань у понад 72 км без супроводу свого чоловіка.

На телеканалах припинили показувати мелодрами за участю акторок, а жінок-тележурналісток закликали носити хіджаб під час зйомок на відеокамеру.

Крім того, Міністерство із заохочення доброчесності та запобігання порокам Афганістану закликало жителів припинити прослуховування музики у власних автомобілях.