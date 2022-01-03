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Під час чергового рейду: в Афганістані вилили у канал 3 тис. літрів спиртного

Юля Захарченко редакторка стрічки
Під час чергового рейду: в Афганістані вилили у канал 3 тис. літрів спиртного

У Кабулі агенти афганської розвідки вилили у канал близько 3 тис. літрів спиртних напоїв. Бочки з лікером вилучили після трьох арештів, численних рейдів руху Талібан проти наркотиків та алкоголю в Афганістані.

За даними іноземних ЗМІ, спиртне вилили під час чергового рейду. Продаж та споживання алкоголю були заборонені для жителів Афганістану і до захоплення влади талібами, проте представники радикального руху почали застосувати більш суворі заходи.

Після зміни влади влітку 2021 року Талібан в Афганістані збільшив частоту рейдів, зокрема, на наркозалежних.

Ситуація в Афганістані

Радикальний рух Талібан запровадив низку заборон після захоплення влади в Афганістані. Так, жінки не можуть подорожувати на відстань у понад 72 км без супроводу свого чоловіка.

На телеканалах припинили показувати мелодрами за участю акторок, а жінок-тележурналісток закликали носити хіджаб під час зйомок на відеокамеру.

Крім того, Міністерство із заохочення доброчесності та запобігання порокам Афганістану закликало жителів припинити прослуховування музики у власних автомобілях.

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Джерело: The Guardian

Фото: Pexels

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