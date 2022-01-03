У Конгресі США назвали два фактори, які можуть стримати Кремль від вторгнення в Україну

Потужні санкції та перспектива ще більшого наближення НАТО до кордонів Росії – це два фактори, які можуть стримати Кремль від ймовірного вторгнення до України.

Про це заявив в одному з інтерв’ю конгресмен-демократ, голова Комітету з розвідки Палати представників США Адам Шифф.

У політика запитали, що, на його думку, може зупинити президента РФ Володимира Путіна від подальшої агресії проти України.

У відповідь Шифф зазначив, що передусім потрібні величезні санкції.

– Я думаю, що для стримування нового дуже вірогідного російського вторгнення в Україну знадобляться величезні санкції проти Росії. І я вважаю, що наші союзники повинні твердо дотримуватися цього принципу. Росія повинна зрозуміти, що в цьому ми єдині, – наголосив конгресмен Шифф.

Він додав, що ще одним потужним стримуючим для Кремля фактором може стати усвідомлення того, що вторгнення матиме зворотний ефект і лише наблизить НАТО до кордонів РФ.

– Я також думаю, що потужним стримуючим фактором буде розуміння того, що якщо вони дійсно вторгнуться (в Україну, – Ред.), це наблизить НАТО до Росії… Що ми перемістимо більше активів НАТО ближче до Росії. Що це матиме ефект, протилежний тому, чого намагається досягти Путін, – пояснив конгресмен.

Шифф уточнив, що саме комбінація цих двох факторів могла б зупинити Москву. При цьому конгресмен вважає більш вагомими в цій ситуації секторальні економічні, а не персональні санкції. За його словами, це має бути такий рівень санкцій, якого Росія ще ніколи не бачила.

Під час інтерв’ю Шифф також назвав “дуже ймовірним” вторгнення російських військ до України.

– Боюся, що Путін дуже ймовірно вторгнеться. Чесно кажучи, я досі не розумію повної мотивації, чому він зараз це робить. Проте він, безперечно, має намір до цього, якщо ми не зможемо переконати його в протилежному, – заявив конгресмен.

Нещодавно віце-президент США Камала Гарріс запевнила, що Вашингтон готовий запровадити небачені досі санкції проти Росії в разі вторгнення в Україну.

Схожі заяви робив і президент США Джо Байден. Він поінформував, що попередив Путіна про руйнівні економічні наслідки для РФ у разі нового нападу на Україну.

Паралельно в Держдепартаменті США поінформували про підготовку нових антиросійських санкцій, які спрямовані на стримування Росії від вторгнення в Україну.