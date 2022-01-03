Україна – в пріоритеті: Польща розпочала рік свого головування в ОБСЄ

У 2022 році питання України повинна стати пріоритетом для Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Про це заявив заступник очільника МЗС Польщі Марцін Пшидач. Починаючи з 1 січня, Польща офіційно розпочала рік свого головування у ОБСЄ.

Марцін Пшидач висловив надію, що Росія буде готова вести переговори не лише про конфлікт на Донбасі, але також на тему анексії Криму.

За словами польського дипломата, другою ключовою темою роботи ОБСЄ у 2022 році має стати вихід із кризи, яку спричинила пандемія Covid-19.

Окрім ринкової нестабільності, зазначив Марцін Пшидач, пандемія позначається і на безпекових питаннях у Європі.

Головування в ОБСЄ

Протягом усього 2022 року лідером ОБСЄ стане Польща на чолі з міністром закордонних справ Збіґнєвом Рау. Востаннє Польща головувала в ОБСЄ у 1998 році.

Нагадаємо, Організація з безпеки і співробітництва в Європі була заснована у 1975 році. До складу ОБСЄ входить 57 держав.

Україна доєдналася до ОБСЄ менш ніж за півроку після оголошення незалежності – 30 січня 1992 року.

Джерело: Рolskie Radio