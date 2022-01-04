Президент США Джо Байден пів години не міг покинути борт літака на авіабазі Joint Base Andrews, оскільки прибув до Вашингтона після вихідних у Делавері в розпал хуртовини.

Очільнику Сполучених Штатів довелося чекати, доки смугу розчистять від снігу.

Відео, як Джо Байден, попри пориви вітру, спускається сходами, опублікували в мережі.

Ці кадри миттю стали вірусними у США. Користувачі мережі почали порівнювати теперішнього президента із його попередником.

– Байден спустився зі сходів Air Force One посеред величезної снігової бурі, ніби це не було великою проблемою, а Трамп ледве міг триматися вертикально, спускаючись рампою, коли було +24 і сонячно. Але, звичайно, Байдену дуже важко, – кепкують у мережі.

Biden came down the steps of Air Force One in the middle of a huge snowstorm like it was no big deal, while Trump could barely stay upright walking down a ramp when it was 75 & sunny. But sure, Biden is really unwell, MAGA.#DemVoice1 pic.twitter.com/2WxMXMoKGV — The Jewish Ginger Resister (@JewishResister) January 3, 2022

У Білому домі згодом продемонстрували, який вигляд має Білий дім 4 січня:

– Сніжний початок нового року тут, у Білому домі, – підписали світлину в Twitter представники Білого дому.

A snowy start to the new year here at the White House. pic.twitter.com/gmtgSlGcql — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2022

Напередодні в США через потужну хуртовину та нестачу персоналу унаслідок поширення штаму Омікрон скасували тисячі додаткових рейсів. Це ускладнило авіаперельоти після новорічно-різдвяних вихідних.

У березні Джо Байден тричі спіткнувся під час того, як піднімався трапом літака.

У Білому домі пояснили прикрість, що сталася із тоді ще 78-річним президентом, сильним вітром.