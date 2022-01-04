Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ / Світові новини

Байден пів години не міг вийти з літака через потужну хуртовину

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Джо Байден

Президент США Джо Байден пів години не міг покинути борт літака на авіабазі Joint Base Andrews, оскільки прибув до Вашингтона після вихідних у Делавері в розпал хуртовини.

Очільнику Сполучених Штатів довелося чекати, доки смугу розчистять від снігу.

Відео, як Джо Байден, попри пориви вітру, спускається сходами, опублікували в мережі.

Ці кадри миттю стали вірусними у США. Користувачі мережі почали порівнювати теперішнього президента із його попередником.

– Байден спустився зі сходів Air Force One посеред величезної снігової бурі, ніби це не було великою проблемою, а Трамп ледве міг триматися вертикально, спускаючись рампою, коли було +24 і сонячно. Але, звичайно, Байдену дуже важко, – кепкують у мережі.

У Білому домі згодом продемонстрували, який вигляд має Білий дім 4 січня:

– Сніжний початок нового року тут, у Білому домі, – підписали світлину в Twitter представники Білого дому.

Напередодні в США через потужну хуртовину та нестачу персоналу унаслідок поширення штаму Омікрон скасували тисячі додаткових рейсів. Це ускладнило авіаперельоти після новорічно-різдвяних вихідних.

У березні Джо Байден тричі спіткнувся під час того, як піднімався трапом літака.

У Білому домі пояснили прикрість, що сталася із тоді ще 78-річним президентом, сильним вітром.

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка