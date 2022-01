Президент США Джо Байден пів години не міг покинути борт літака на авіабазі Joint Base Andrews, оскільки прибув до Вашингтона після вихідних у Делавері в розпал хуртовини.

Очільнику Сполучених Штатів довелося чекати, доки смугу розчистять від снігу.

Відео, як Джо Байден, попри пориви вітру, спускається сходами, опублікували в мережі.

Ці кадри миттю стали вірусними у США. Користувачі мережі почали порівнювати теперішнього президента із його попередником.

Biden came down the steps of Air Force One in the middle of a huge snowstorm like it was no big deal, while Trump could barely stay upright walking down a ramp when it was 75 & sunny.

But sure, Biden is really unwell, MAGA.#DemVoice1 pic.twitter.com/2WxMXMoKGV

— The Jewish Ginger Resister (@JewishResister) January 3, 2022