Кількість мігрантів і біженців, які загинули при спробі дістатися морем до Іспанії, перевищила 4 400 осіб у 2021 році – це удвічі більше, ніж роком раніше.

Моніторингова група Caminando Fronteras (Walking Borders) у своєму звіті повідомляє, що близько 90% незаконних мігрантів, які протягом 2021 року намагалися дістатися до берегів Іспанії, загинули.

Ці дані в кілька разів перевищують оцінку Міжнародної організації з міграції ООН, згідно з якою станом на 22 грудня у спробі дістатися Канарських островів загинуло або зникло безвісти 955 людей.

Політика стримування та протистояння, нав’язана Європою та Марокко на маршрутах Західного Середземномор’я, неухильно спрямовувала міграційні потоки до Атлантичного океану, роблячи Канарські острови основним місцем призначення для мігрантів та біженців, – йдеться у звіті.

За оцінками моніторингової групи, щонайменше 4 404 особи, серед них 205 дітей, загинули при спробі дістатися до Іспанії. У 2020 році кількість загиблих становила 2 170 осіб.

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Група зазначає, що маршрути, які використовуються мігрантами, стають все більш небезпечними, як і човни, якими перевозять людей.

26 грудня повідомлялося, що тіла 28 мігрантів виявили на західному узбережжі Лівії після того, як їхній човен затонув.

Джерело: Euronews