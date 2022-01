Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз діятиме рішуче, якщо Росія наважиться на ескалацію агресії щодо України.

Про це Боррель сказав в інтерв’ю польському агентству PAP.

Візит до України – це перша закордонна подорож верховного представника ЄС у 2022 році. Жозеп Боррель пробуде в Україні до четверга. Його візит має на меті підкреслити рішучу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

В інтерв’ю Боррель сказав, що нинішня ситуація становить загрозу стабільності та безпеці не лише України, а й регіону. І цю ситуацію не можна обговорювати без присутності усіх разом за одним столом.

Він зазначив, що ЄС підтримує регулярні контакти зі своїми українськими колегами. За словами верховного представника, метою його візиту до України є обговорення з українськими партнерами їхнього занепокоєння, і того, що можна зробити для розв’язання проблем.

My interview with @PAP_eng ahead of my visit to Kyiv and eastern #Ukraine on Europe’s security architecture and EU support to country’s resilience and sovereignty.

Ukraine is free to choose its political and security alliances and partnerships.https://t.co/jKQRkW4QsO

