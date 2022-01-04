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ЄС діятиме рішуче, якщо Росія вдасться до агресії – Боррель

Марта Бондаренко редакторка стрічки
ЄС діятиме рішуче, якщо Росія вдасться до агресії – Боррель

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз діятиме рішуче, якщо Росія наважиться на ескалацію агресії щодо України.

Про це Боррель сказав в інтерв’ю польському агентству PAP.

Візит до України – це перша закордонна подорож верховного представника ЄС у 2022 році. Жозеп Боррель пробуде в Україні до четверга. Його візит має на меті підкреслити рішучу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

В інтерв’ю Боррель сказав, що нинішня ситуація становить загрозу стабільності та безпеці не лише України, а й регіону. І цю ситуацію не можна обговорювати без присутності усіх разом за одним столом.

– ЄС не може бути нейтральним глядачем у цих переговорах, якщо Росія дійсно хоче обговорювати архітектуру безпеки Європи. Ми будуємо спільну зовнішню політику та політику безпеки та загальну політику безпеки і оборони, – сказав Боррель.

Він зазначив, що ЄС підтримує регулярні контакти зі своїми українськими колегами. За словами верховного представника, метою його візиту до України є обговорення з українськими партнерами їхнього занепокоєння, і того, що можна зробити для розв’язання проблем.

– Я також хочу наголосити, що Україна, як і будь-яка інша країна у світі, має право на вільне обрання своїх політичних та безпекових союзів та партнерств. Без України ніхто не буде вирішувати речі, пов’язані з нею, – сказав Боррель.

Він підкреслив, що Україна залишається найближчим партнером ЄС, тому блок повністю підтримує суверенітет нашої країни.

Боррель разом з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою відвідає Донбас і лінію зіткнення.

Раніше Жозеп Боррель зазначив, що вторгнення російських військ до України виключати не можна.

Джерело: PAP

Фото: Жозеп Боррель Twitter

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