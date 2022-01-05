Байден продовжує пошук кандидатури на посаду посла в Україні

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден має намір призначити посла в Україні та продовжує пошук кандидатури на цю посаду. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

За її словами, посада посла США в Україні є важливою. Водночас, Псакі не озвучувала подробиці процесу пошуку кандидатури.

Напередодні у виданні The Washington Post вийшов матеріал, в якому колишній посол США в Україні Джон Гербст та колишній високопосадовець Держдепу Девід Креймер поклали відповідальність на адміністрацію США за відсутність посла в Україні.

— Нездатність вирішити ситуацію щодо посла у Києві це не просто поганий спосіб реалізації закордонної політики. Це також вказує на неповагу адміністрації – наскільки би ненавмисною вона не була до України, – відзначили Креймер та Гербст.

В коментарі виданню Голос Америки Креймер також назвав затримку із призначенням посла США в Україні “найбільшою помилкою” адміністрації Байдена.

На початку грудня 2021 року видання Foreign Policy повідомляло, що Байден планує призначити Бріджит Брінк послом в Україні. Вона з 2019 року очолює американську дипмісію у Словаччині.

Кандидатуру посла має офіційно затвердити сенат.

Посада посла США в Україні залишається вакантною з 2019 року, після того як посла Марі Йованович відкликали до Вашингтона.

Наразі США в Україні представляє тимчасово повірена Крістін Квін, яка замінила на цій посаді Вільяма Тейлора.