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Це “дуло біля скроні” України: держсекретар США оцінив майбутні переговори з РФ

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Блинкен

Нормалізація міжнародних стосунків між США та Росією можливі лише після реальної деескалація ситуації з Україною.

Про це під час прес-конференції заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

– Дуже складно досягти будь-якого реального прогресу в будь-яких із цих сфер в умовах, коли спостерігається ескалація та погрози з дулом, приставленим до скроні України, – зазначив він.

За словами Ентоні Блінкена, головним питанням для США є те, чи Російська Федерація справді налаштована на дипломатичні зусилля під час переговорів.

Двосторонні перемовини між Сполученими Штатами та Росією заплановано на 10 січня в Женеві (Швейцарія).

Головна тема зустрічі – зростання напруженості біля кордонів України та обговорення гарантій безпеки.

Джерело: U.S. Department of State

Фото: Getty Images

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