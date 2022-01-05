Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про спрощену процедуру працевлаштування іноземців. Про це проінформувала канцелярія президента Польщі.

Зміни передбачають, що громадяни України та ще п’яти країн можуть працювати у Польщі без дозволу на роботу не шість місяців, як раніше, а два роки – за умови декларації про доручення роботи.

Дотепер декларація про доручення роботи іноземцю надавала дозвіл працевлаштування у Польщі не більше шести місяців на рік. При цьому отримання наступної декларації вимагало піврічної перерви.

Нові норми також передбачають спрощення процедури отримання дозволу на тимчасове чи постійне проживання та оцифрування цього процесу.

Під час подачі заяви на карту перебування від іноземця більше не вимагатимуть наявність задокументованого місця проживання на території Польщі та постійного джерела доходу. Відтепер вистачить інформації про те, що заробіток іноземця не менший від мінімальної заробітної плати у Польщі.

Підтвердити своє соціальне забезпечення громадянин України зможе, надавши договір працевлаштування з вказаною заробітною платою.

До переліку обставин, які не вимагають від іноземця видачі нового дозволу на проживання та роботу, внесено зміну посади при збільшенні зарплати.

Нові правила почнуть діяти через 14 днів після їхньої публікації в урядовому віснику, орієнтовно у другій половині січня.

Джерело: Канцелярія президента Польщі