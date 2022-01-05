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КНДР випустила невідомий снаряд у води біля Корейського півострова

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Ракета КНДР

Північна Корея випустила невідомий снаряд у води біля східного узбережжя Корейського півострова.

Берегова охорона Японії повідомила, що снаряд, можливо, був балістичною ракетою і впав у море близько 08:23 за місцевим часом. Всі судна, що проходять транзитом, попередили і закликали стежити за повідомленнями від влади.

– Дуже шкода, що Північна Корея продовжує запускати ракети. Уряд Японії продовжуватиме стежити за ситуацією, – заявив журналістам прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, наголосивши, що уряд все ще аналізує інформацію про траєкторію польоту снаряда і про те, де саме він міг впасти.

Це перший запуск снаряда з того часу, як Пхеньян заявив, що у жовтні минулого року успішно провів випробування нової балістичної ракети, що запускається з підводних човнів.

Минулого року КНДР також прискорила свою програму випробувань зброї, зокрема запуск наприкінці вересня нової гіперзвукової ракети.

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Зазначимо, що Пхеньяну заборонено проводити випробування балістичних ракет та ядерної зброї відповідно до міжнародного права.

Лейф-Ерік Іслі, професор Університету Іхва у Сеулі, запуск снаряду прокоментував так:

Північна Корея сигналізує про те, що ні штам Омікрон, ні внутрішній брак продовольства не зупинять агресивне ракетне виробництво КНДР.

Професор наголосив, що запуск ракети на тлі катастрофічної нестачі продовольства в Північній Кореї демонструє зневажливе ставлення Кіма до страждань народу.

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Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

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