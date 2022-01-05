Північна Корея випустила невідомий снаряд у води біля східного узбережжя Корейського півострова.

Берегова охорона Японії повідомила, що снаряд, можливо, був балістичною ракетою і впав у море близько 08:23 за місцевим часом. Всі судна, що проходять транзитом, попередили і закликали стежити за повідомленнями від влади.

– Дуже шкода, що Північна Корея продовжує запускати ракети. Уряд Японії продовжуватиме стежити за ситуацією, – заявив журналістам прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, наголосивши, що уряд все ще аналізує інформацію про траєкторію польоту снаряда і про те, де саме він міг впасти.

Це перший запуск снаряда з того часу, як Пхеньян заявив, що у жовтні минулого року успішно провів випробування нової балістичної ракети, що запускається з підводних човнів.

Минулого року КНДР також прискорила свою програму випробувань зброї, зокрема запуск наприкінці вересня нової гіперзвукової ракети.

Зазначимо, що Пхеньяну заборонено проводити випробування балістичних ракет та ядерної зброї відповідно до міжнародного права.

Лейф-Ерік Іслі, професор Університету Іхва у Сеулі, запуск снаряду прокоментував так:

Північна Корея сигналізує про те, що ні штам Омікрон, ні внутрішній брак продовольства не зупинять агресивне ракетне виробництво КНДР.

Професор наголосив, що запуск ракети на тлі катастрофічної нестачі продовольства в Північній Кореї демонструє зневажливе ставлення Кіма до страждань народу.