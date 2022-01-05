На тлі протестів російський Аерофлот скасовує рейси до Алмати

5 січня російська авіакомпанія Аерофлот скасувала рейс до Алмати. Це найбільше місто у Казахстані, де вже другий день тривають протести.

Зауважимо, що після введення надзвичайного стану ввечері 4 січня в’їзд до Алмати обмежений.

Згідно з графіком на табло аеропорту, рейс мав вилетіти о 20.55. Скасування зазначене на табло як у Алмати, так і в Москві.

Водночас рейс Аерофлоту зі столиці РФ до столиці Казахстану Нур-Султан наразі не скасовано. Офіційно компанія ніяк не коментувала вибіркове скасування рейсів.

Також відомо, що станом на 16.00 перестав працювати аеропорт казахського міста Актау, де також тривають протести.

Сьогодні, 5 січня, мітингувальники в Актау почали вимагати відставки президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва. За попередніми підрахунками, до протестів у цьому місті долучилися понад 10 тис. осіб.

Серед них журналісти помітили чимало людей у військовій формі: вони представлялися співробітниками Міноборони Казахстану та заявляли, що захищатимуть свій народ.