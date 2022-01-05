Окрім повномасштабного вторгнення, Росія може застосувати проти України й інші сценарії гібридної агресії. А тому НАТО та Євросоюзу потрібно до цього готуватися.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс в ефірі місцевого телебачення.

За його словами, Росія може вдатися до менших гібридних атак проти України, що також вплине на безпекову ситуацію. Голова латвійського МЗС зазначив, що НАТО та ЄС повинні приділяти більшу увагу таким сценаріям.

– Ми зараз обговорюємо дуже жорсткі сценарії – повномасштабне вторгнення в Україну, повномасштабні санкції економічного реагування. Але необхідно враховувати, що можливі й інші сценарії: дрібніші операції, різні елементи гібридної війни. І я вважаю, що як НАТО, так і Євросоюз повинні працювати у цьому напрямі, – наголосив Рінкевичс.

Він уточнив, що збирається підняти це питання на позачергових переговорах міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, які відбудуться 7 січня, а також на зустрічах у рамках ЄС.

Рінкевичс додав, що РФ загрожують масштабні санкції в разі нападу на Україну. Він зазначив, що ці санкції вплинуть і на економіку Латвії, але в цій ситуації потрібно робити вибір на користь безпеки.

– Ми чули про економічні санкції, які готують США… З економічної точки зору пакет санкцій виглядає досить вражаюче. Проте я хотів би сподіватися, що здоровий глузд у Росії переважить, – заявив очільник МЗС.

Міністр також поінформував, що агресія РФ може призвести до посилення присутності військ НАТО в регіоні, а також до надання військової допомоги Україні.

Нещодавно високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель також заявив, що вторгнення військ РФ до України виключати не можна, але існують й інші сценарії агресії. Серед таких сценаріїв глава дипломатії ЄС назвав дестабілізацію ситуації в Україні та подальшу ескалацію ситуації на Донбасі.

Джерело: DELFI

Фото: Facebook Едгарса Рінкевичса