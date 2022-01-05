В Ірландії набув чинності “суперечливий”, як пишуть тамтешні ЗМІ, закон про мінімальну вартість алкоголю у магазинах та супермаркетах. Після його запровадження алкоголь здорожчав більш ніж удвічі.

З 4 січня 2022 року алкоголь не можна продавати за ціною менше €1 за одиницю.

Законом скасовується право на рекламні пропозиції та дешеві напої: найдешевша банка пива тепер коштує €1,70, тоді як звичайна пляшка вина коштує не менше €7,40, а пляшка міцних напоїв — не менше €20,70.

Це частина Закону про охорону здоров’я, спрямованого на зменшення шкоди, заподіяної алкоголем. Мета такого рішення — змінити пов’язані з алкоголем небезпечні моделі поведінки населення та запобігти пияцтву.

Власники магазинів впевнені, що закон неабияк “вдарить по торгівлі”.

— Це суперечить всьому, чого кожен роздрібний продавець намагається уникнути – підвищення цін, – сказав власник магазину у Корку.

Мережа роздрібної торгівлі Sam Gala Dunmanway опублікувала у Facebook знімки, що свідчать про зростання цін на пиво майже удвічі.

— Тоді як ціни на вина та міцні спиртні напої майже не змінилися, вартість упаковок з пивом тепер космічні: деякі з €25 до €45,45 та з €29 до €47,34, — попереджають у магазині.

Мінімальна ціна визначається вмістом алкоголю та прямо пропорційна цьому.

Яка нова вартість пива, вина та міцних напоїв в Ірландії?

Пінта лагера 4,3%, наприклад Carlsberg, Budweiser або Heineken, коштує щонайменше €1,93, а банка 500 мл такого ж лагеру коштує мінімум €1,70. Це означає, що упаковка з 24 банок пива коштує щонайменше €40,80.

Пінту стауту (сорт міцного пива, – Ред.) в 4,2%, такого як Guinness або Beamish, тепер коштує щонайменше €1,88, а банка 500 мл такого ж стауту – щонайменше €1,66.

Пляшка 49% джину об’ємом 700 мл, наприклад Tanqueray Dry Gin, має коштувати €27,06, а пляшка 40% горілки об’ємом 700 мл тепер коштує €22,09. Типова пляшка вина коштує не менше €7,40.

Джерело: Irish Mirror, Sam’s Gala Dunmanway

Фото: Depositphotos, Sam’s Gala Dunmanway