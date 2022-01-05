У вівторок у Вашингтоні, округ Колумбія, троє правоохоронців подали позов проти колишнього президента Дональда Трампа через його причетність до штурму Капітолію 6 січня 2021 року.

Офіцер поліції Капітолію Маркус Дж. Мур, а також офіцери столичної поліції Вашингтона Боббі Таброн та ДеДівайн Картер хочуть відшкодування збитків. Вони подали цивільні позови, в яких стверджується, що колишній президент підтримував напад та побої, вчинені його послідовниками проти офіцерів.

– Натовп заколотників, який Трамп розпалював, підбурював, спрямовував і допомагав пробив собі шлях через Мура та його товаришів-офіцерів, – йдеться у скарзі Мура, поданій до Окружного суду США у Вашингтоні.

Мур просить, щоб 45-й президент заплатив йому за завдану шкоду, яку він отримав у той день, включаючи перенесені емоційні та фізичні страждання.

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Мур продовжує скаржитися на дзвін і шум у вухах, його переслідують спогади про напад, вибухи світлошумових гранат і так далі.

Таброн та Картер також вимагають компенсації за отримані травми: Таброн отримав перелом зап’ястя та інші травми і його продовжує мучити з безсонням.

У позові зазначається, що у чоловіка через струс мозку злегка невиразною стала мова і мислити він став повільніше. Під час штурму Капітолію офіцера Таброна неодноразово вдарили його по голові флагштоками та бітами.

Нагадаємо, що у серпні 2021 року сім офіцерів Капітолійської поліції подали позов проти колишнього президента Трампа, кількох його соратників і лідерів екстремістських груп, стверджуючи, що вони організували змову з метою зірвати мирну передачу влади, яка завершилася жорстокими заворушеннями в Капітолії 6 січня.

Штурм Капітолія

6 січня 2021 року прихильники Дональда Трампа прорвалися до будівлі Конгресу, щоб завадити затвердженню результатів президентських виборів у США, перемогу на яких здобув Джо Байден.