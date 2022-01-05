Сотні поранених, є загиблі: скільки поліцейських постраждало під час протестів у Казахстані

З початку протестів у Казахстані з’явилися перші офіційні дані про людські жертви. Щоправда, лише з боку правоохоронців.

За даними міністерства внутрішніх справ Казахстану, у сутичках із протестувальниками загинули 8 осіб, ще 317 отримали поранення. Йдеться як про поліцейських, так і про представників національної гвардії країни.

У прес-службі МВС Казахстану заявили, що проти правоохоронців застосовувалися “каміння, арматура, палиці та запальна суміш”.

Станом на вечір 5 січня за порушення громадського порядку було затримано понад 200 осіб.

Також розпочалося розслідування у 13 кримінальних справах: вони стосуються застосування насильства щодо представників влади, хуліганства та нападу на будівлі державних органів.

Джерела: МВС Казахстану, Tengri News

Фото: NUR.KZ