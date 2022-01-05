Сполучені Штати Америки можуть посилити свою військову присутність у Європі в разі потреби. Це відбудеться за кількох умов.

Про це поінформував під час брифінгу прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

Журналісти попросили його прокоментувати заяву президента США Джо Байдена, що в разі вторгнення Росії в Україну на східний фланг НАТО будуть відправлені додаткові війська США.

У відповідь Кірбі заявив, що це можливо за кількох умов: якщо справді відбудеться нове російське вторгнення в Україну, а також якщо від країн-союзниць США по НАТО надійде відповідний запит.

Зараз, за словами речника Пентагону, нічого з цього не сталося.

– Все залежить від обставин. Як ми вже казали, якщо станеться ще одне вторгнення (військ РФ в Україну, – Ред.) і якщо деякі з наших союзників по НАТО запросять додаткові сили, ми позитивно налаштовані розглянути ці запити. Жодної з цих двох непередбачених обставин не відбулося, – зазначив Кірбі.

Водночас він нагадав про велику присутність американських військових сил у Європі. Кірбі запевнив, що в разі потреби Вашингтон може переміщати своїх військових (якщо будуть відповідні запити від союзників по НАТО).

– Від наших союзників по НАТО не надходило жодних запитів щодо зміни позицій чи додаткових сил. Знову ж таки… якби відбулося ще одне вторгнення і якби був запит на додаткові потужності, ми були б позитивно налаштовані розглянути ці запити, – додав він.

Варто зазначити, що 7 січня відбудеться позачергове засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. На ньому обговорять нарощування російських військ поблизу України та питання безпеки в Європі.

А на 10 січня заплановані двосторонні переговори між США та Росією в Женеві (Швейцарія). Серед тем – зростання напруженості біля кордонів України.

Водночас 12 січня відбудуться перемовини в рамках Ради НАТО-Росія. Як розповів генсек Альянсу Єнс Столтенберг, особливу увагу буде приділено ситуації довкола України.

Джерело: Міністерство оборони США