У США вважають шаленими заяви про роль країни у протестах у Казахстані

Припущення про те, що США можуть стояти за масштабними протестами в Казахстані, — шалені.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу.

– Це шалені російські твердження про те, що за цим стоїть США. Хотіла б скористатися нагодою та заявити, що вони неправдиві, – сказала Псакі.

Вона не уточнила, хто саме в Росії робив такі заяви.

За словами речниці, США стежать за ситуацією в Казахстані та закликають протестувальників до мирних дій, а влада — до стриманості.

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У Казахстані ввели режим НП на всій території країни.

Таке рішення було ухвалено у зв’язку з масовими протестами, які тривають у Казахстані з 2 січня.

До цього режим надзвичайного стану діяв лише у кількох регіонах країни – Алматинській області та Алмати, столиці Казахстану Нур-Султані та Мангістауській області.

Режим НП у Казахстані передбачає обмеження на пересування з 23.00 до 7.00, заборону страйків та масових зборів.