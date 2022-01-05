Уряд США повідомив про арешт одного з головних підозрюваних у вбивстві президента Гаїті Жовенеля Моїза, а також звинуватив його у змові з метою скоєння вбивства або викрадення людини за межами Сполучених Штатів.

Арештованим чоловіком виявився 43-річний колишній колумбійський солдат Маріо Антоніо Паласіос.

Haciendo efectiva la orden de captura emitida por @INTERPOL_HQ Panamá, unidades del @migracionpanama retuvieron en el @tocumenaero, ayer lunes 3 de enero, al sargento retirado Mario Antonio Palacios, colombiano vinculado con el magnicidio del presidente de Haití Jovenel Moise. pic.twitter.com/aXHOyeUJ7C — Ministerio de Seguridad Pública de Panamá (@MinSegPma) January 4, 2022

Його затримали ще у жовтні 2021 року на Ямайці. Він мав вилетіти до Колумбії 3 січня, але тамтешня влада отримала повідомлення від Інтерполу, що його розшукують у США та екстрадували Паласіоса.

У Маямі суддя ухвалив рішення про тримання його під вартою, через можливу втечу. Паласіос знову постане перед судом 31 січня. Наданий йому адвокат повідомив, що його підзахисний, ймовірно, не визнає себе винним на попередньому слуханні.

Канцелярія прем’єр-міністра Гаїті після повідомлення про арешті Паласіоса заявила, що прагне справедливого розслідування смерті колишнього президента.

4 січня суд Гаїті звільнив з-під варти чотирьох поліцейських, яких звинувачували у співучасті у вбивстві президента Гаїті. Причина рішення судді поки що не розголошується.

Президента Гаїті Жовенеля Моїза вбили у липні 2021 року. В тілі загиблого виявили 12 куль.

Замах на прем’єр-міністра Гаїті

2 січня 2022 року телеканал Telesur повідомив, що на прем’єр-міністра Гаїті Аріеля Анрі скоєно замах.

Невідомі намагалися застрелити главу уряду під час церемонії на честь 218-ї річниці незалежності республіки, що відбувалася у місті Гонаїв.

Напад стався, коли Анрі виходив із храму після служби. Прем’єр-міністр не постраждав, але під час стрілянини загинула щонайменше одна людина, ще кілька осіб отримали поранення.