В Україні почали скасовувати авіарейси до Казахстану

Найближчим часом міжнародний аеропорт Бориспіль не прийматиме рейси з Алмати.
Відповідний коментар журналістам надали у пресслужбі аеропорту ввечері 5 січня.
– Рейси Київ – Алмати переносяться на четвер у зв’язку з ситуацією в Казахстані, – йдеться у повідомленні.
Попередньо, рейси КС 202 і PS 9102 переносяться на четвер, 6 січня, на 12.45. З Борисполя вони повинні були вилетіти 5 січня о 21.40.
Станом на вечір середи жодної інформації про будь-які майбутні рейси з України до Казахстану не надходило.
Вдень 5 січня, у розпал протестів у Казахстані, протестувальники захопили аеропорт у найбільшому місті країни Алмати.
За офіційними даними, всередині будівлі аеропорту перебувало близько 45 протестувальників. Без застосування сили вони розпорядилися евакуювати персонал та пасажирів аеропорту.
Станом на 21.00 цього ж дня учасники протесту покинули захоплену будівлю аеропорту.