В Україні почали скасовувати авіарейси до Казахстану

Найближчим часом міжнародний аеропорт Бориспіль не прийматиме рейси з Алмати.

Відповідний коментар журналістам надали у пресслужбі аеропорту ввечері 5 січня.

– Рейси Київ – Алмати переносяться на четвер у зв’язку з ситуацією в Казахстані, – йдеться у повідомленні.

Попередньо, рейси КС 202 і PS 9102 переносяться на четвер, 6 січня, на 12.45. З Борисполя вони повинні були вилетіти 5 січня о 21.40.

Станом на вечір середи жодної інформації про будь-які майбутні рейси з України до Казахстану не надходило.

Вдень 5 січня, у розпал протестів у Казахстані, протестувальники захопили аеропорт у найбільшому місті країни Алмати.

За офіційними даними, всередині будівлі аеропорту перебувало близько 45 протестувальників. Без застосування сили вони розпорядилися евакуювати персонал та пасажирів аеропорту.

Станом на 21.00 цього ж дня учасники протесту покинули захоплену будівлю аеропорту.