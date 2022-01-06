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Через протести в Казахстані акції фінтех-гіганта країни здешевшали на третину

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Бізнесмен_падіння на ринку

Акції фінтех-гіганта Kaspi.kz із Казахстану на тлі масових протестів у країні лише за один торговий день 5 січня впали на 33%.

Про це свідчать дані торгів на Лондонській біржі.

На час відкриття торгів вартість акцій становила $115/шт. Закрилися вони на позначці $82/шт.

Втрати Kaspi є найбільшими серед компаній країни.

Так, згідно з даними Казахстанської асоціації міноритарних акціонерів, акції банку Halyk bank цього ж дня здешевшали на 20% – до $13,6.

Kaspi.kz обслуговує клієнтів у Казахстані та Азербайджані та забезпечує цифрові платежі, електронну комерцію та фінансові послуги.

Шлюзом компанії до її екосистеми є мобільний додаток.

Падіння акцій компаній Казахстану відбулось у день запровадження режиму надзвичайного стану на території всієї країни.

Цього дня в Алмати стартувала антитерористична операція, яка 6 січня триває в районі, де розміщені адміністративні будівлі.

Масштабні протести в Казахстані спалахнули 2 січня через здорожчання вдвічі скрапленого нафтового газу й згодом набули політичного змісту.

Фото: Depositphotos

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