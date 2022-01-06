Міністр оборони США Ллойд Остін провів переговори із своїм колегою із Великої Британії Беном Воллесом через нарощування військових сил Росії на кордоні України.

Про це повідомив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

– Міністри взаємно підтвердили свою непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, – озвучив результат перемовин речник Міноборони США.

Крім того, за його словами, Остін подякував Воллесу за внесок Великої Британії в трансатлантичну безпеку.

– Лідери зобов’язалися продовжувати тісну координацію, – лаконічно зазначив Джон Кірбі.

Нагадаємо, що раніше в Держдепартаменті запевнили, що 10 січня в Женеві під час двосторонніх перемовин США та Росії американська делегація не буде діяти за спинами союзників по НАТО, європейських партнерів та, зокрема, України.

За словами речника Держдепартаменту Неда Прайса, США “нічого не зробить та не скаже без них”.

Підтвердженням тези “Жодних рішень про Україну без України”, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, стане проведення в Брюсселі цього ж дня засідання Комісії Україна-НАТО.

Воно відбудеться за два дні до перемовин представників Альянсу із Росією.

Джерело: U.S. Department of Defense