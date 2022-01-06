Державне інформаційне агентство Північної Кореї KCNA заявило, що напередодні КНДР провела випробування гіперзвукової ракети, яка точно вразила ціль на відстані 700 км.

Це друге випробування гіперзвукової ракети КНДР.

Лідер Кім Чен Ин у новорічній промові заявив, що Пхеньян продовжить зміцнювати свій оборонний потенціал через все більш нестабільну військову обстановку на Корейському півострові.

Таким чином, Пхеньян приєднується до невеликої кількості країн, зокрема США та Китаю, у спробах розробити гіперзвукові ракети.

Про запуск невідомої ракети у середу повідомила берегова охорона Японії. Потім цю інформацію підтвердила влада Сеула.

Під час випробувань у середу гіперзвукова боєголовка відокремилася від свого ракетного прискорювача і здійснила маневр убік на 120 км, перш ніж точно вразити ціль на відстані 700 км, повідомляє KCNA.

Гіперзвукова зброя зазвичай летить до цілей на нижчих висотах, ніж балістичні ракети, і може досягати швидкості, що більше ніж у п’ять разів перевищує швидкість звуку, або близько 6200 км на годину.