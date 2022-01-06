В Алмати силовики звільнили колишню резиденцію президента Казахстану та акімат міста.

Наразі влада країни взяла під контроль усі будівлі держорганів, повідомляє телеканал Хабар 24.

Напередодні, 5 січня, під час протестів у Казахстані, які не припиняються з 2 січня, мітингувальники захопили резиденцію президента Касим-Жомарта Токаєва в Алмати.

Очевидці публікували відео, на яких будівля резиденції президента Казахстану охоплена вогнем.

Перед цим сталася пожежа в акіматі (муніципалітеті) Алмати на площі Республіки.