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Силовики звільнили колишню резиденцію президента Казахстану в Алмати

Валентина Летяк редакторка стрічки
АТО в Алмати, у Казахстані, 6 січня 2022 року

В Алмати силовики звільнили колишню резиденцію президента Казахстану та акімат міста.

Наразі влада країни взяла під контроль усі будівлі держорганів, повідомляє телеканал Хабар 24.

Напередодні, 5 січня, під час протестів у Казахстані, які не припиняються з 2 січня, мітингувальники захопили резиденцію президента Касим-Жомарта Токаєва в Алмати.

Очевидці публікували відео, на яких будівля резиденції президента Казахстану охоплена вогнем.

Перед цим сталася пожежа в акіматі (муніципалітеті) Алмати на площі Республіки.

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