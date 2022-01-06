У Казахстані озвучили терміни відновлення порядку

Влада Казахстану має намір повернути собі повний контроль над країною, де спалахнули масові акції протесту, протягом найближчих кількох тижнів.

Таку думку висловив посол Казахстану Дархан Калєтаєв в одному з інтерв’ю.

За його словами, контроль над ситуацією повернеться протягом двох-трьох тижнів. Як очікується, до країни буде направлено близько трьох тисяч військових з інших країн

Зараз у країні введено режим надзвичайної ситуації, а в одному з найголовніших міст ведеться так звана зачистка.

– Я думаю, що протягом двох, максимум трьох днів вся ситуація буде повністю під контролем у всіх регіонах, – наголосив дипломат.

Калєтаєв також зазначив, що наразі немає точної інформації про кількість загиблих та постраждалих під час заворушень.

Очікується, що до Казахстану іноземні держави направлять близько трьох тисяч військовослужбовців на відновлення порядку.

Нагадаємо, у Казахстані 6 січня продовжилися акції протесту, через які підрозділи ОДКБ почали пригнічувати заворушення в країні.

Росія відправила для боротьби десантників. В результаті до країни було відправлено сотні військовослужбовців з інших країн.

Спочатку громадяни Казахстану вимагали регулювання та зниження цін на пальне, але пізніше зажадали відставку уряду та відхід старих еліт від влади.

Джерело: Україна 24