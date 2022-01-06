У Казахстані тимчасово призупинена робота всіх банків, крім Національного та фондової біржі.

Таку заяву під час ефіру місцевого каналу зробив офіційний представник Нацбанку країни Олжас Рамазанов.

Роботу всіх фінансових організацій в країні призупинили поки що тільки на 6 січня.

За його словами, Агентство Республіки Казахстан з регулювання і розвитку фінансового ринку та Національний банк Казахстану вдалося до таких дій, “зважаючи на контртерористичні операції силових структур, тимчасові збої в роботі інтернету, а також задля захисту життя і здоров’я працівників фінансових організацій і споживачів фінансових послуг”.

Режим надзвичайного стану на території всього Казахстану діє з вечора 5 січня.

Запровадили його на четвертий день масштабних протестів, які спалахнули 2 січня через здорожчання вдвічі скрапленого нафтового газу.

Далі вимоги мітингувальників набули політичного змісту.

Джерело: Хабар 24