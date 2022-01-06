Влада Казахстану на тлі масових протестів запровадила державне регулювання цін на бензин, дизельне паливо та автогаз (скраплений нафтовий газ).

Про це поінформували в пресслужбі уряду Казахстану.

Держрегулювання запроваджують тимчасово – на термін у 180 днів.

– Встановлено граничні ціни на 180 днів на роздрібну реалізацію скрапленого нафтового газу для заправки автотранспорту на АЗС на території Казахстану, – зазначається в повідомленні.

У цей період ціни на автогаз варіюватимуться від 50 до 75 тенге за літр (залежно від регіону країни). Наприклад, у місті Алмати вартість літра автогазу становитиме 65 тенге, а в столиці країни Нур-Султані – 79 тенге.

Остаточний перехід на реалізацію автогазу через електронний торговельний майданчик відклали на рік.

Крім того, уряд Казахстану запровадив тимчасове держрегулювання цін на бензин та дизпаливо (також на 180 днів).

Граничні ціни на роздрібну реалізацію різних марок бензину становлять від 89 тенге до 215 тенге за літр.

А граничні ціни на реалізацію дизпалива варіюються від 230 тенге до 260 тенге за літр (залежно від регіону).

Крім цього, уряд Казахстану планує вже найближчим часом запровадити 180-денний мораторій на підвищення комунальних тарифів.

У країні вже встановили заборону на вивезення за кордон рогатої худоби (на півроку), а також картоплі та моркви (на три місяці).

Що відомо про протести в Казахстані

Масові протести в Казахстані тривають вже п’ятий день: вони спалахнули 2 січня. Приводом якраз і стало підвищення цін на автогаз на 50% (із 60 до 120 тенге за літр).

Напередодні, 5 січня, в центрі Алмати відбулися зіткнення між протестувальниками і правоохоронцями. Під час штурму учасники протесту увірвалися до муніципалітету Алмати, а також захопили резиденцію президента країни Касима-Жомарта Токаєва.

Через протести з посади голови Ради безпеки Казахстану пішов перший президент країни Нурсултан Назарбаєв.

За час протестів у Казахстані постраждали понад тисячу людей.

Напередодні ввечері президент країни Касим-Жомарт Токаєв звернувся до партнерів з Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за підтримкою. Після цього звернення в ОДКБ ухвалили рішення відправити до Казахстану так звані колективні миротворчі сили.

Джерело: Уряд Казахстану