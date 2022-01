В Алмати мітингувальники атакують телевежу, чутно постріли та вибухи – ЗМІ

Поблизу центру Алмати чути стрілянину та вибухи, повідомив кореспондент BBC Абдужаліл Абдурасулов. Підтверджують це й інші місцеві ЗМІ.

I can hear shooting and explosions near the centre of #Almaty. Clashes are still continuing #Kazakhstan

