В Алмати мітингувальники атакують телевежу, чутно постріли та вибухи – ЗМІ

Поблизу центру Алмати чути стрілянину та вибухи, повідомив кореспондент BBC Абдужаліл Абдурасулов. Підтверджують це й інші місцеві ЗМІ.

I can hear shooting and explosions near the centre of #Almaty. Clashes are still continuing #Kazakhstan — Abdujalil A (@abdujalil) January 6, 2022

За їхніми даними, учасники акцій протесту нібито атакують телевежу на Кок-Тобі в Алмати. І саме звідти чути постріли та звуки вибухів.

У місті густий туман, тому складно розгледіти, що там зараз відбувається.

Офіційний представник коменданта міста інформацію про напад на телевежу не підтвердив і запевнив, що ситуація у місті стабільна.

Водночас в МВС Казахстану повідомили, що поліція Алмати затримала близько 2 тис. учасників протестів.

Напередодні, 5 січня, в Алмати розпочалася антитерористична операція з придушення масових акцій протесту у Казахстані.