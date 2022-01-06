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В Алмати мітингувальники атакують телевежу, чутно постріли та вибухи – ЗМІ

Валентина Летяк редакторка стрічки
Протести в Казахстані

Поблизу центру Алмати чути стрілянину та вибухи, повідомив кореспондент BBC Абдужаліл Абдурасулов. Підтверджують це й інші місцеві ЗМІ.

 

За їхніми даними, учасники акцій протесту нібито атакують телевежу на Кок-Тобі в Алмати. І саме звідти чути постріли та звуки вибухів.

У місті густий туман, тому складно розгледіти, що там зараз відбувається.

Офіційний представник коменданта міста інформацію про напад на телевежу не підтвердив і запевнив, що ситуація у місті стабільна.

Водночас в МВС Казахстану повідомили, що поліція Алмати затримала близько 2 тис. учасників протестів.

Напередодні, 5 січня, в Алмати розпочалася антитерористична операція з придушення масових акцій протесту у Казахстані.

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Фото: Getty Images

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