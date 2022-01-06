У Казахстані в деяких містах продовжуються незначні протести. Підрозділи ОДКБ розпочали придушувати заворушення у країні. Щодо РФ, то ця країна відправила до Казахстану десантників.

В Алмати тривають поодинокі сутички з протестувальниками, але війська поступово “зачищають” вулиці від демонстрантів.

Світові ЗМІ уважно стежать за ситуацією довкола Казахстану, аналізуючи рішення президента країни Токаєва звернутися за допомогою до так званих миротворчих сил ОДКБ, хоча де-факто це було звернення до Росії.

Ми зібрали стислий огляд новин та аналітики від світових ЗМІ щодо ситуації в Казахстані.

Видання The New York Times звертає увагу на направлені до країни війська під керівництвом РФ, а також десятки жертв.

— Повстання, викликане гнівом через сплеск цін на паливо, змушує тремтіти країну Центральної Азії. Коли почалися перші смерті, до країни почали прибувати війська альянсу, очолюваного Росією, – пише видання.

Іноземних солдатів відправили після того, як в Алмати підпалили мерію, а аеропорт захопив розлючений натовп. Поліція відкрила вогонь по демонстрантах, деякі з яких були озброєними, а також звинуватила їх у вбивстві 13 офіцерів і заявила про 353 поранених.

Видання наголошує, що іноземні війська покликані придушити протести, хоча маскуються під назвою “тимчасова миротворча місія”. Зазначається, що це перший випадок в історії ОДКБ, який є російською версією НАТО, коли його захисний статут буде використано.

The Los Angeles Times зауважує, що Казахстан переживає найгірші вуличні протести, які країна бачила з моменту здобуття незалежності від СРСР три десятиліття тому.

Автор пише, що протести найбільше турбують двох сусідів, а саме Росію та Китай. Казахстан більшу частину нафти експортує до Китаю, а ще – є ключовим стратегічним союзником Москви.

Італійське видання la Repubblica констатує, що газовий протест у Казахстані набуває все більшого драматизму. Там звертають увагу на цифри: в сутичках із силовиками постраждали понад тисяча демонстрантів, а ще 2 тис. осіб арештували.

Газета пише, що з “майбутніми репресіями пов’язана також відправка військ з Москви”. І зважає на жорстокий хід від президента Касима-Жомарта Токаєва, який звернувся безпосередньо до Путіна.

Автор зауважує, що в той час, як ЄС закликає утриматися від насильства, РФ кидає заяви про “зовнішнє управління” у Казахстані.

Демонстрації у Казахстані набувають жахливого балансу вартості життя, пише іспанське видання El Mundo.

У центрі Алмати під час вуличних сутичок загинули десятки людей, а президент країни звернувся за допомогою до військового альянсу, очолюваного Росією.

— Поліція та армія Казахстану проводять те, що вони називають “антитерористичною операцією”.

Також видання наголошує, що повалення пам’ятників Назарбаєву та заклики демонстрантів про відставку уряду та парламенту є свідченням того, що громадяни цієї центрально-азіатської країни хочуть покінчити зі своїм минулим.

Британське The Guardian зосереджується на десятках смертей, а також посилається на свідчення очевидців, які описують прибуття російських “миротворців” як сцени хаосу на вулицях.

Видання наголошує, що хоча протести і супроводжуються насильством та мародерством, немає жодних доказів того, що демонстрантів готували за кордоном, та про підготовлених “терористів”, як стверджував Токаєв.

— Вражає також те, що Токаєв відчув, що не може покладатися лише на ресурси безпеки Казахстану для придушення повстання, і припускає, що він, можливо, не міг розраховувати на лояльність своїх сил.

Також видання додає, що західні країни, які вже перебувають у стані підвищеної готовності щодо потенційного нападу Росії на Україну, дивляться на події у Казахстані з тривогою, але усвідомлюють, що мало що можуть зробити, аби вплинути на події у країні.

Фото: NUR.KZ