У 2020 році у США відбулися президентські вибори – перемогу у підсумку здобув Джо Байден. Його попередник та кандидат від республіканців Дональд Трамп ніяк не міг змиритися з поразкою: з його вуст все частіше звучали тези про нібито сфальсифіковані результати.

На прохання Трампа навіть подали позов, який вимагав анулювати результати виборів у деяких ключових штатах. У мін’юсті США пізніше відповіли, що не виявили жодних фальсифікацій.

6 січня 2021 року обидві палати Конгресу США – Палата представників та Сенат – мали зібратися, щоб затвердити результати президентських виборів у кожному штаті.

Напередодні засідання у Вашингтоні розпочався анонсований Дональдом Трампом мітинг його прихильників. Люди з’їхалися з усієї країни.

Оскільки про мітинг знали заздалегідь, для охорони Капітолія залучили поліцію та сили внутрішньої безпеки самого Капітолія. Але цього, як виявилося, було замало.

Ще до засідання Трамп звернувся до натовпу, закликавши їх йти до Капітолія. Після чого й почався штурм. Спочатку люди прорвалися через металеві огорожі. Поліціянтам вдалося затримати натовп на сходах, проте ненадовго: протестувальники все ж потрапили усередину.

Мітингувальники трощили та крали майно.

Pro-Trump rioters shatter a window at the US Capitol and enter the building https://t.co/CTcQcGiLQs pic.twitter.com/4RDKGz6uDo

It took 159 years, but a mob marching behind a confederate flag has stormed the US Capitol. They are doing so on @realDonaldTrump’s express orders. pic.twitter.com/Q9MnbT0emZ

— Andrew Feinberg (@AndrewFeinberg) January 6, 2021